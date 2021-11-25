Ренн - Витесс 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
25 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Витесс, которое состоится 25 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн, Франция
Витесс
Арнем, Нидерланды
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Томас Леч
История личных встреч
|30.09.2021
|Лига конференций
|Группа G. Тур 2
|1 : 2