Будё-Глимт - ЦСКА София 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стршельнице (Яблонец-над-Нисой, Чехия), вместимость: 6108
25 Ноября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Мануэль Шутенгрюбер (Линц, Австрия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - ЦСКА София, которое состоится 25 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Чехия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
ЦСКА С
София, Болгария
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
|Стойчо Младенов
История личных встреч
|30.09.2021
|Лига конференций
|Группа C. Тур 2
|0 : 0