Маккаби Т-А - ЛАСК 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Блюмфильд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 15700
25 Ноября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Т-А - ЛАСК, которое состоится 25 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Израиль. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
ЛАСК
Линц, Австрия
Главные тренеры
|Барак Ицхаки
|Андреас Виланд
История личных встреч
|30.09.2021
|Лига конференций
|Группа A. Тур 2
|1 : 1