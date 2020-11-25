Анортосис - Гент 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
25 Ноября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анортосис - Гент, которое состоится 25 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Кипр. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анортосис
Фамагуста, Кипр
Гент
Гент, Бельгия
Главные тренеры
|Темури Кецбая
|Хейн Ванхазебрук
История личных встреч
|30.09.2021
|Лига конференций
|Группа B. Тур 2
|2 : 0