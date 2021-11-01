Уфа - Спартак Москва 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия), вместимость: 15200
29 Ноября 2021, Понедельник. 17:00 МСК. РПЛ, 16-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Спартак Москва, которое состоится 29 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Алексей Борисович Стукалов
|Руй Витория
История личных встреч
|25.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 0
|18.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|0 : 3
|19.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 1
|27.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|0 : 0
|20.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 0
|12.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 0
|11.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|2 : 0
|05.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|3 : 1
|23.07.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 0
|09.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 3