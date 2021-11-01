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Уфа - Спартак Москва 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия), вместимость: 15200
29 Ноября 2021, Понедельник. 17:00 МСК. РПЛ, 16-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
УфаСпартак Москва

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Спартак Москва, которое состоится 29 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Алексей Борисович Стукалов
Португалия Руй Витория
История личных встреч
25.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Спартак М2 : 0Уфа
18.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Спартак М0 : 3Уфа
19.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Уфа1 : 1Спартак М
27.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Спартак М0 : 0Уфа
20.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Уфа1 : 0Спартак М
12.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Спартак М1 : 0Уфа
11.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Уфа2 : 0Спартак М
05.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Спартак М3 : 1Уфа
23.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Уфа0 : 0Спартак М
09.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Уфа1 : 3Спартак М

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