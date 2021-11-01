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Арсенал Тула - Локомотив 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
29 Ноября 2021, Понедельник. 19:00 МСК. РПЛ, 16-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Арсенал ТулаЛокомотив

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Тула - Локомотив, которое состоится 29 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Тула
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Черногория Миодраг Божович
Германия Маркус Гисдоль
История личных встреч
24.07.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Локомотив М3 : 1Арсенал
08.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Арсенал0 : 3Локомотив М
21.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Локомотив М1 : 0Арсенал
06.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Арсенал4 : 0Локомотив М
06.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Локомотив М2 : 1Арсенал
04.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Арсенал2 : 0Локомотив М
03.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Локомотив М3 : 1Арсенал
13.05.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Арсенал2 : 0Локомотив М
18.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Локомотив М1 : 0Арсенал
16.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Арсенал0 : 3Локомотив М

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