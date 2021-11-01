Арсенал Тула - Локомотив 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
29 Ноября 2021, Понедельник. 19:00 МСК. РПЛ, 16-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Тула - Локомотив, которое состоится 29 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Тула
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Миодраг Божович
|Маркус Гисдоль
История личных встреч
|24.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|3 : 1
|08.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 3
|21.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 0
|06.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|4 : 0
|06.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|2 : 1
|04.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|2 : 0
|03.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|3 : 1
|13.05.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|2 : 0
|18.07.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 0
|16.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|0 : 3