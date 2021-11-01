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Атлетик - Гранада 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
26 Ноября 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 15-й тур
АтлетикГранада

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик - Гранада, которое состоится 26 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Гранада
Гранада
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
07.03.2021 Испания - Примера Тур 26 Атлетик Б2 : 1Гранада
12.09.2020 Испания - Примера Тур 1 Гранада2 : 0Атлетик Б
19.07.2020 Испания - Примера Тур 38 Гранада4 : 0Атлетик Б
05.03.2020 Кубок Испании 1/2 финала Гранада2 : 1Атлетик Б
12.02.2020 Кубок Испании 1/2 финала Атлетик Б1 : 0Гранада
01.12.2019 Испания - Примера Тур 15 Атлетик Б2 : 0Гранада
26.02.2017 Испания - Примера Тур 24 Атлетик Б3 : 1Гранада
21.09.2016 Испания - Примера Тур 5 Гранада1 : 2Атлетик Б
03.04.2016 Испания - Примера Тур 31 Атлетик Б1 : 1Гранада
22.11.2015 Испания - Примера Тур 12 Гранада2 : 0Атлетик Б
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Примеры: «Атлетик» — «Гранада». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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