Атлетик - Гранада 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
26 Ноября 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик - Гранада, которое состоится 26 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Гранада
Гранада
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
|07.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 26
|2 : 1
|12.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 1
|2 : 0
|19.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 38
|4 : 0
|05.03.2020
|Кубок Испании
|1/2 финала
|2 : 1
|12.02.2020
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 0
|01.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 0
|26.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 24
|3 : 1
|21.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 2
|03.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 1
|22.11.2015
|Испания - Примера
|Тур 12
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Примеры: «Атлетик» — «Гранада». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.