Осасуна - Эльче 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
29 Ноября 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 15-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Эльче, которое состоится 29 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Эльче
Эльче
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Фран Эскриба
История личных встреч
|18.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 0
|22.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 2
|22.04.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 35
|1 : 2
|26.08.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 2
|1 : 1
|10.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 33
|0 : 0
|08.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 12
|2 : 1
|15.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 0
|20.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 1