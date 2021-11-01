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Осасуна - Эльче 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
29 Ноября 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 15-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
ОсасунаЭльче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Эльче, которое состоится 29 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Эльче
Эльче
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Фран Эскриба
История личных встреч
18.04.2021 Испания - Примера Тур 33 Осасуна2 : 0Эльче
22.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Эльче2 : 2Осасуна
22.04.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 35 Эльче1 : 2Осасуна
26.08.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 2 Осасуна1 : 1Эльче
10.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 33 Осасуна0 : 0Эльче
08.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 12 Эльче2 : 1Осасуна
15.02.2014 Испания - Примера Тур 24 Эльче0 : 0Осасуна
20.09.2013 Испания - Примера Тур 5 Осасуна2 : 1Эльче

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