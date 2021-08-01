Кальяри - Салернитана 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
26 Ноября 2021, Пятница. 22:45 МСК. Серия А, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Салернитана, которое состоится 26 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
|Вальтер Маццарри
|Стефано Колантуоно
История личных встреч
|14.05.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 41
|3 : 0
|24.12.2015
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 20
|0 : 2