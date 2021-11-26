Ланс - Анже 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
26 Ноября 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Анже, которое состоится 26 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Анже
Анже
Главные тренеры
|Франк Эз
|Жеральд Батикл
История личных встреч
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|2 : 2
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|1 : 3