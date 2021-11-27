Урал - Сочи 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
27 Ноября 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 16-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Сочи, которое состоится 27 ноября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Игорь Михайлович Шалимов
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|09.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 0
|29.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 0
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|0 : 0
|08.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|2 : 0
|26.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|3 : 1
|25.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 34
|0 : 0
|09.07.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 1
|4 : 0
|17.10.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 36
|1 : 1
|15.06.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 16
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Урал» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.