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Химки - Краснодар 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
27 Ноября 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 16-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
ХимкиКраснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Краснодар, которое состоится 27 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
01.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Краснодар0 : 1Химки
28.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Химки1 : 0Краснодар
18.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Краснодар7 : 2Химки
17.10.2010 Россия - Первый дивизион Тур 36 Краснодар1 : 1Химки
15.06.2010 Россия - Первый дивизион Тур 16 Химки0 : 0Краснодар
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Химки» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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