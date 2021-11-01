Химки - Краснодар 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
27 Ноября 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 16-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Краснодар, которое состоится 27 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Игорь Геннадьевич Черевченко
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|01.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 1
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 0
|18.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|7 : 2
|17.10.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 36
|1 : 1
|15.06.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 16
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Химки» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.