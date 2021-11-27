Ахмат - Ростов 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
27 Ноября 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 16-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Ростов, которое состоится 27 ноября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Виталий Витальевич Кафанов
История личных встреч
|26.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|1 : 2
|21.02.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|0 : 1
|13.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|0 : 1
|18.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|3 : 0
|29.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 1
|16.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 1
|26.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 0
|28.07.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 0
|04.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 0
|23.07.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.