Нижний Новгород - Крылья Советов 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
28 Ноября 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 16-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нижний Новгород - Крылья Советов, которое состоится 28 ноября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Александр Анатольевич Кержаков
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|17.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|2 : 0
|27.02.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 27
|0 : 1
|05.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 7
|3 : 0
|02.06.2019
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|0 : 1
|30.05.2019
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|1 : 3
|29.10.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 20
|1 : 0
|15.07.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 2
|0 : 0