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Нижний Новгород - Крылья Советов 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
28 Ноября 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 16-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Нижний НовгородКрылья Советов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нижний Новгород - Крылья Советов, которое состоится 28 ноября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Александр Анатольевич Кержаков
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
17.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Крылья Советов2 : 0Нижний Новгород
27.02.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 27 Нижний Новгород0 : 1Крылья Советов
05.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 7 Крылья Советов3 : 0Нижний Новгород
02.06.2019 Россия - Переходные матчи Переходные матчи Крылья Советов0 : 1Нижний Новгород
30.05.2019 Россия - Переходные матчи Переходные матчи Нижний Новгород1 : 3Крылья Советов
29.10.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 20 Крылья Советов1 : 0Нижний Новгород
15.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 2 Нижний Новгород0 : 0Крылья Советов

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