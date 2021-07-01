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Рубин - Динамо Москва 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
28 Ноября 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 16-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Нижний НовгородКрылья Советов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Динамо Москва, которое состоится 28 ноября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Леонид Викторович Слуцкий
Германия Сандро Шварц
История личных встреч
26.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Динамо М2 : 0Рубин
01.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Рубин2 : 0Динамо М
05.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Рубин2 : 3Динамо М
13.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Динамо М0 : 1Рубин
09.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Рубин0 : 1Динамо М
21.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Динамо М0 : 1Рубин
23.02.2019 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2019 Динамо М2 : 2Рубин
30.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Рубин1 : 1Динамо М
25.10.2018 Кубок России 1/8 финала Рубин1 : 0Динамо М
03.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Динамо М1 : 1Рубин

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