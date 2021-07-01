Рубин - Динамо Москва 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
28 Ноября 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 16-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Динамо Москва, которое состоится 28 ноября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Леонид Викторович Слуцкий
|Сандро Шварц
История личных встреч
|26.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 0
|01.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|2 : 0
|05.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|13.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|0 : 1
|09.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|0 : 1
|21.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 1
|23.02.2019
|Товарищеские матчи (клубы)
|Февраль 2019
|2 : 2
|30.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 1
|25.10.2018
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 0
|03.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|1 : 1