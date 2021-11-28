ЦСКА - Зенит 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
28 Ноября 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. РПЛ, 16-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Зенит, которое состоится 28 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Алексей Владимирович Березуцкий
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|26.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 0
|17.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|2 : 3
|19.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 1
|20.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|0 : 4
|09.02.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|02.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 1
|12.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|3 : 1
|11.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|2 : 0
|29.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|0 : 0
|22.10.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|0 : 0