Свернуть список

ЦСКА - Зенит 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
28 Ноября 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. РПЛ, 16-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
ЦСКАЗенит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Зенит, которое состоится 28 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Алексей Владимирович Березуцкий
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
26.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Зенит1 : 0ЦСКА
17.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 23 ЦСКА2 : 3Зенит
19.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Зенит2 : 1ЦСКА
20.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 23 ЦСКА0 : 4Зенит
09.02.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Зенит3 : 2ЦСКА
02.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Зенит1 : 1ЦСКА
12.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Зенит3 : 1ЦСКА
11.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 14 ЦСКА2 : 0Зенит
29.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Зенит0 : 0ЦСКА
22.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 14 ЦСКА0 : 0Зенит

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close