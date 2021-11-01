Днепр-1 - Ворскла 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003
27 Ноября 2021, Суббота. 20:30 МСК. Премьер-лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Ворскла, которое состоится 27 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр-1
Днепр
Ворскла
Полтава
Главные тренеры
|Игор Йовичевич
|Юрий Вильевич Максимов
История личных встреч
|26.07.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 2
|13.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 1
|03.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 2
|19.07.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 10
|3 : 0
|19.06.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 5
|2 : 0
|23.11.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 15
|1 : 0
|17.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 4
|1 : 1
|07.04.2019
|Кубок Украины
|1/4 финала
|2 : 0