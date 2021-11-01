Минай - Динамо Киев 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Авангард (Ужгород, Украина), вместимость: 12000
27 Ноября 2021, Суббота. 15:00 МСК. Премьер-лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минай - Динамо Киев, которое состоится 27 ноября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минай
Минай
Динамо К
Киев
Главные тренеры
|Игорь Иванович Леонов
|Мирча Луческу
История личных встреч
|11.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 0
|07.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 0
|26.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 4
|17.06.2020
|Кубок Украины
|1/2 финала
|0 : 2
|31.10.2018
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 3