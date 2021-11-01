Черноморец - Десна 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
27 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. Премьер-лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Десна, которое состоится 27 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Одесса
Десна
Чернигов
Главные тренеры
|Юрий Леонтьевич Мороз
|Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
|25.07.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 1
|3 : 0
|29.05.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 10
|3 : 0
|05.05.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 5
|2 : 4
|10.11.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 15
|2 : 0
|12.08.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 4
|1 : 0