Рух Львов - Металлист 1925 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
28 Ноября 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Премьер-лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух Львов - Металлист 1925, которое состоится 28 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рух В
Винники
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
|Леонид Станиславович Кучук
|Валерий Сергеевич Кривенцов
История личных встреч
|25.07.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 1
|15.11.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 18
|1 : 0
|10.08.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 3
|1 : 1
|05.05.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 27
|2 : 1
|06.10.2018
|Украина - Первая лига
|Тур 12
|1 : 1