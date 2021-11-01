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Рух Львов - Металлист 1925 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
28 Ноября 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Премьер-лига, 16-й тур
Рух ЛьвовМеталлист

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух Львов - Металлист 1925, которое состоится 28 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рух В
Винники
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
Беларусь Леонид Станиславович Кучук
Украина Валерий Сергеевич Кривенцов
История личных встреч
25.07.2021 Украина - Премьер-лига Тур 1 Металлист 19252 : 1Рух В
15.11.2019 Украина - Первая лига Тур 18 Рух В1 : 0Металлист 1925
10.08.2019 Украина - Первая лига Тур 3 Металлист 19251 : 1Рух В
05.05.2019 Украина - Первая лига Тур 27 Металлист 19252 : 1Рух В
06.10.2018 Украина - Первая лига Тур 12 Рух В1 : 1Металлист 1925

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