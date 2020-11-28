Ингулец - Шахтёр 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Зирка (Кропивницкий, Украина), вместимость: 13667
28 Ноября 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Премьер-лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Шахтёр, которое состоится 28 ноября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.