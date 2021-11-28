Колос - Верес 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500
28 Ноября 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Премьер-лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Верес, которое состоится 28 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колос
Ковалёвка
Верес
Ровно
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вирт
История личных встреч
|24.07.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 0
|18.03.2017
|Украина - Первая лига
|Тур 21
|2 : 3
|14.08.2016
|Украина - Первая лига
|Тур 4
|2 : 1
|10.08.2016
|Кубок Украины
|2-й предварительный раунд
|1 : 2 ДВ