Свернуть список

Колос - Верес 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500
28 Ноября 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Премьер-лига, 16-й тур
КолосВерес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Верес, которое состоится 28 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колос
Ковалёвка
Верес
Ровно
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Вирт
История личных встреч
24.07.2021 Украина - Премьер-лига Тур 1 Верес0 : 0Колос
18.03.2017 Украина - Первая лига Тур 21 Верес2 : 3Колос
14.08.2016 Украина - Первая лига Тур 4 Колос2 : 1Верес
10.08.2016 Кубок Украины 2-й предварительный раунд Колос1 : 2 ДВВерес

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close