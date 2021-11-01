Арсенал - Ньюкасл 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
27 Ноября 2021, Суббота. 15:30 МСК. АПЛ, 13-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ньюкасл, которое состоится 27 ноября 2021 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
|Микель Артета
|Эдди Хау
История личных встреч
|02.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|0 : 2
|18.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|3 : 0
|09.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0 ДВ
|16.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|4 : 0
|11.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 1
|01.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|2 : 0
|15.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 2
|15.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 1
|16.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 0
|02.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.