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Брайтон - Лидс 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
27 Ноября 2021, Суббота. 20:30 МСК. АПЛ, 13-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
БрайтонЛидс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон - Лидс, которое состоится 27 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
01.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 34 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Лидс Юнайтед
16.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Лидс Юнайтед0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
18.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Лидс Юнайтед2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
09.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Лидс Юнайтед
29.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Брайтон энд Хоув Альбион4 : 0Лидс Юнайтед
17.10.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Лидс Юнайтед1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
24.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Лидс Юнайтед
19.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Лидс Юнайтед0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
11.02.2014 Англия - Чемпионшип Тур 27 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Лидс Юнайтед
03.08.2013 Англия - Чемпионшип Тур 1 Лидс Юнайтед2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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