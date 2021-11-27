Брайтон - Лидс 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
27 Ноября 2021, Суббота. 20:30 МСК. АПЛ, 13-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон - Лидс, которое состоится 27 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Марсело Бьельса
История личных встреч
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 0
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 1
|18.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|2 : 0
|09.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|2 : 0
|29.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|4 : 0
|17.10.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|1 : 2
|24.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|2 : 0
|19.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|0 : 2
|11.02.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 27
|1 : 0
|03.08.2013
|Англия - Чемпионшип
|Тур 1
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.