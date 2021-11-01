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Норвич - Вулверхэмптон 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия), вместимость: 27220
27 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 13-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
Норвич СитиВулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич - Вулверхэмптон, которое состоится 27 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Англия Дин Смит
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
23.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Вулверхэмптон3 : 0Норвич Сити
21.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 18 Норвич Сити1 : 2Вулверхэмптон
21.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Вулверхэмптон2 : 2Норвич Сити
31.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Норвич Сити0 : 2Вулверхэмптон
21.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Норвич Сити3 : 1Вулверхэмптон
01.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Вулверхэмптон1 : 2Норвич Сити
14.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Норвич Сити2 : 0Вулверхэмптон
10.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Вулверхэмптон1 : 0Норвич Сити
24.03.2012 Англия - Премьер-лига Тур 30 Норвич Сити2 : 1Вулверхэмптон
20.12.2011 Англия - Премьер-лига Тур 17 Вулверхэмптон2 : 2Норвич Сити
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Норвич Сити» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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