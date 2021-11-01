Норвич - Вулверхэмптон 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия), вместимость: 27220
27 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 13-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич - Вулверхэмптон, которое состоится 27 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
|Дин Смит
|Бруну Лаже
История личных встреч
|23.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|3 : 0
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 2
|21.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|2 : 2
|31.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 15
|0 : 2
|21.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 27
|3 : 1
|01.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|1 : 2
|14.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|2 : 0
|10.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 1
|1 : 0
|24.03.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 1
|20.12.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Норвич Сити» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.