Ливерпуль - Саутгемптон 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
27 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 13-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Саутгемптон, которое состоится 27 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|08.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 0
|04.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 0
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|4 : 0
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 2
|05.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 3
|22.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|3 : 0
|11.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|0 : 2
|18.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|3 : 0
|07.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|0 : 0
|25.01.2017
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.