Кристал Пэлас - Астон Вилла 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
27 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 13-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Астон Вилла, которое состоится 27 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Стивен Джеррард
История личных встреч
|16.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|3 : 2
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|3 : 0
|12.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 0
|31.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 0
|12.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 0
|22.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|2 : 1
|01.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|0 : 0
|02.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 1
|12.04.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 0
|26.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.