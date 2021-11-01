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Бёрнли - Тоттенхэм 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 13-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
БернлиТоттенхэм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Тоттенхэм, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Италия Антонио Конте
История личных встреч
27.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Бёрнли0 : 1Тоттенхэм Хотспур
28.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 26 Тоттенхэм Хотспур4 : 0Бёрнли
26.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Бёрнли0 : 1Тоттенхэм Хотспур
07.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Бёрнли1 : 1Тоттенхэм Хотспур
07.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Тоттенхэм Хотспур5 : 0Бёрнли
23.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Бёрнли2 : 1Тоттенхэм Хотспур
15.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Бёрнли
23.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 19 Бёрнли0 : 3Тоттенхэм Хотспур
27.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 3 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Бёрнли
01.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 30 Бёрнли0 : 2Тоттенхэм Хотспур

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