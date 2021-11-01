Бёрнли - Тоттенхэм 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 13-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Тоттенхэм, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Антонио Конте
История личных встреч
|27.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 1
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|4 : 0
|26.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 1
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|1 : 1
|07.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|5 : 0
|23.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|2 : 1
|15.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 0
|23.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 3
|27.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 1
|01.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 2