Лестер - Уотфорд 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 13-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер - Уотфорд, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|20.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|1 : 1
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 0
|03.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 1
|01.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 0
|20.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 0
|26.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 1
|06.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|3 : 0
|19.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|2 : 1
|05.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 1
|07.11.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|2 : 1