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Лестер - Уотфорд 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 13-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
ЛестерУотфорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер - Уотфорд, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
20.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 30 Уотфорд1 : 1Лестер Сити
04.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 15 Лестер Сити2 : 0Уотфорд
03.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 29 Уотфорд2 : 1Лестер Сити
01.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 14 Лестер Сити2 : 0Уотфорд
20.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 24 Лестер Сити2 : 0Уотфорд
26.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Уотфорд2 : 1Лестер Сити
06.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 36 Лестер Сити3 : 0Уотфорд
19.11.2016 Англия - Премьер-лига Тур 12 Уотфорд2 : 1Лестер Сити
05.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 29 Уотфорд0 : 1Лестер Сити
07.11.2015 Англия - Премьер-лига Тур 12 Лестер Сити2 : 1Уотфорд

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