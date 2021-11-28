Брентфорд - Эвертон 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 13-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Эвертон, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
|Томас Франк
|Рафаэль Бенитес