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Челси - Манчестер Юнайтед 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
28 Ноября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. АПЛ, 13-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
ЧелсиНорвич

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Манчестер Юнайтед, которое состоится 28 ноября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
История личных встреч
28.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 26 Челси0 : 0Манчестер Юнайтед
24.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Манчестер Юнайтед0 : 0Челси
19.07.2020 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Юнайтед1 : 3Челси
17.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Челси0 : 2Манчестер Юнайтед
30.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Челси1 : 2Манчестер Юнайтед
11.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Манчестер Юнайтед4 : 0Челси
28.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Манчестер Юнайтед1 : 1Челси
18.02.2019 Кубок Англии 1/8 финала Челси0 : 2Манчестер Юнайтед
20.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Челси2 : 2Манчестер Юнайтед
19.05.2018 Кубок Англии Финал Челси1 : 0Манчестер Юнайтед

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