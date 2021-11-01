Челси - Манчестер Юнайтед 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
28 Ноября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. АПЛ, 13-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Манчестер Юнайтед, которое состоится 28 ноября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
|Томас Тухель
История личных встреч
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|0 : 0
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 0
|19.07.2020
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 3
|17.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|0 : 2
|30.10.2019
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|1 : 2
|11.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|4 : 0
|28.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 1
|18.02.2019
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 2
|20.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|2 : 2
|19.05.2018
|Кубок Англии
|Финал
|1 : 0