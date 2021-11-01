Алавес - Сельта 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
27 Ноября 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 15-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Сельта, которое состоится 27 ноября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Сельта
Виго
Главные тренеры
|Хавьер Ревилья Кальеха
|Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
|04.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 3
|20.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 14
|2 : 0
|21.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 30
|6 : 0
|20.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 9
|2 : 0
|23.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 0
|19.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 9
|0 : 1
|03.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 1
|10.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 0
|14.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 37
|3 : 1
|08.02.2017
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 0