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Мальорка - Хетафе 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
27 Ноября 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 15-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
МальоркаХетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Хетафе, которое состоится 27 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Кике Санчес Флорес
История личных встреч
01.03.2020 Испания - Примера Тур 26 Мальорка0 : 1Хетафе
22.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Хетафе4 : 2Мальорка
10.06.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 42 Мальорка3 : 3Хетафе
15.01.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 21 Хетафе1 : 1Мальорка
23.02.2013 Испания - Примера Тур 25 Мальорка1 : 3Хетафе
01.10.2012 Испания - Примера Тур 6 Хетафе1 : 0Мальорка
28.04.2012 Испания - Примера Тур 36 Хетафе1 : 3Мальорка
17.12.2011 Испания - Примера Тур 17 Мальорка1 : 2Хетафе
24.04.2011 Испания - Примера Тур 33 Мальорка2 : 0Хетафе
05.12.2010 Испания - Примера Тур 14 Хетафе3 : 0Мальорка

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