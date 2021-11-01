Мальорка - Хетафе 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
27 Ноября 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 15-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Хетафе, которое состоится 27 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|01.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 26
|0 : 1
|22.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 5
|4 : 2
|10.06.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 42
|3 : 3
|15.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 21
|1 : 1
|23.02.2013
|Испания - Примера
|Тур 25
|1 : 3
|01.10.2012
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 0
|28.04.2012
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 3
|17.12.2011
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 2
|24.04.2011
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 0
|05.12.2010
|Испания - Примера
|Тур 14
|3 : 0