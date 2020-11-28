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Кадис - Атлетико 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
28 Ноября 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 15-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
КадисАтлетико

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Атлетико, которое состоится 28 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
Испания Альваро Сервера
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
04.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Кадис1 : 1 4 : 2Атлетико М
31.01.2021 Испания - Примера Тур 21 Кадис2 : 4Атлетико М
07.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Атлетико М4 : 0Кадис
12.08.2016 Товарищеские матчи (клубы) Август 2016 Кадис1 : 1 3 : 2Атлетико М

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