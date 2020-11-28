Кадис - Атлетико 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
28 Ноября 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 15-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Атлетико, которое состоится 28 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
|Альваро Сервера
|Диего Симеоне
История личных встреч
|04.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 1 4 : 2
|31.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 4
|07.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 9
|4 : 0
|12.08.2016
|Товарищеские матчи (клубы)
|Август 2016
|1 : 1 3 : 2