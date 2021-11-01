Эспаньол - Реал Сосьедад 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
28 Ноября 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 15-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Реал Сосьедад, которое состоится 28 ноября 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
|Висенте Перис Морено
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|02.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 1
|22.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 0
|22.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 3
|18.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 0
|14.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 19
|3 : 2
|11.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 1
|23.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
|10.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 2
|09.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 1
|08.02.2016
|Испания - Примера
|Тур 23
|0 : 5