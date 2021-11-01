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Эспаньол - Реал Сосьедад 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
28 Ноября 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 15-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
ЭспаньолРеал Сосьедад

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Реал Сосьедад, которое состоится 28 ноября 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
Испания Висенте Перис Морено
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
02.07.2020 Испания - Примера Тур 33 Реал Сосьедад2 : 1Эспаньол
22.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Реал Сосьедад2 : 0Эспаньол
22.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Эспаньол1 : 3Реал Сосьедад
18.05.2019 Испания - Примера Тур 38 Эспаньол2 : 0Реал Сосьедад
14.01.2019 Испания - Примера Тур 19 Реал Сосьедад3 : 2Эспаньол
11.03.2018 Испания - Примера Тур 28 Эспаньол2 : 1Реал Сосьедад
23.10.2017 Испания - Примера Тур 9 Реал Сосьедад1 : 1Эспаньол
10.02.2017 Испания - Примера Тур 22 Эспаньол1 : 2Реал Сосьедад
09.09.2016 Испания - Примера Тур 3 Реал Сосьедад1 : 1Эспаньол
08.02.2016 Испания - Примера Тур 23 Эспаньол0 : 5Реал Сосьедад

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