Бетис - Леванте 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
28 Ноября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 15-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Леванте, которое состоится 28 ноября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Франсиско Хавьер Перейра Мехия
История личных встреч
|19.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 0
|29.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 16
|4 : 3
|28.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 32
|4 : 2
|24.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 6
|3 : 1
|24.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 34
|4 : 0
|17.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 1
|0 : 3
|26.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 2
|25.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 6
|4 : 0
|09.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 32
|1 : 0
|27.11.2015
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 1