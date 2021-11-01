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Бетис - Леванте 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
28 Ноября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 15-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания)
БетисЛеванте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Леванте, которое состоится 28 ноября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Франсиско Хавьер Перейра Мехия
История личных встреч
19.03.2021 Испания - Примера Тур 28 Бетис2 : 0Леванте
29.12.2020 Испания - Примера Тур 16 Леванте4 : 3Бетис
28.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Леванте4 : 2Бетис
24.09.2019 Испания - Примера Тур 6 Бетис3 : 1Леванте
24.04.2019 Испания - Примера Тур 34 Леванте4 : 0Бетис
17.08.2018 Испания - Примера Тур 1 Бетис0 : 3Леванте
26.02.2018 Испания - Примера Тур 25 Леванте0 : 2Бетис
25.09.2017 Испания - Примера Тур 6 Бетис4 : 0Леванте
09.04.2016 Испания - Примера Тур 32 Бетис1 : 0Леванте
27.11.2015 Испания - Примера Тур 13 Леванте0 : 1Бетис

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