Реал Мадрид - Севилья 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
28 Ноября 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 15-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Севилья, которое состоится 28 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Севилья
Севилья
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|09.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 2
|05.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 1
|18.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 1
|22.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 1
|19.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 0
|26.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 6
|3 : 0
|09.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 34
|3 : 2
|09.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 15
|5 : 0
|14.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 37
|4 : 1
|15.01.2017
|Испания - Примера
|Тур 18
|2 : 1