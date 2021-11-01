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Реал Мадрид - Севилья 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
28 Ноября 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 15-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Реал МадридСевилья

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Севилья, которое состоится 28 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Севилья
Севилья
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
09.05.2021 Испания - Примера Тур 35 Реал Мадрид2 : 2Севилья
05.12.2020 Испания - Примера Тур 12 Севилья0 : 1Реал Мадрид
18.01.2020 Испания - Примера Тур 20 Реал Мадрид2 : 1Севилья
22.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Севилья0 : 1Реал Мадрид
19.01.2019 Испания - Примера Тур 20 Реал Мадрид2 : 0Севилья
26.09.2018 Испания - Примера Тур 6 Севилья3 : 0Реал Мадрид
09.05.2018 Испания - Примера Тур 34 Севилья3 : 2Реал Мадрид
09.12.2017 Испания - Примера Тур 15 Реал Мадрид5 : 0Севилья
14.05.2017 Испания - Примера Тур 37 Реал Мадрид4 : 1Севилья
15.01.2017 Испания - Примера Тур 18 Севилья2 : 1Реал Мадрид

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