Сампдория - Верона 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
27 Ноября 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 14-й тур
Главный судья: Лоренцо Маджони (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Верона, которое состоится 27 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сампдория
Генуя
Верона
Верона
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Игор Тудор
История личных встреч
|17.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 31
|3 : 1
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 2
|08.03.2020
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 1
|05.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 0
|11.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 0
|20.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 5
|0 : 0
|05.03.2016
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 3
|25.10.2015
|Италия - Серия А
|Тур 9
|4 : 1
|29.04.2015
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 1
|08.12.2014
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 3