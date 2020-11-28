Специя - Болонья 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 14-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Болонья, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Специя
Специя
Болонья
Болонья
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Синиша Михайлович
История личных встреч
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 31
|4 : 1
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 12
|2 : 2
|25.11.2020
|Кубок Италии
|4-й раунд
|2 : 4 ДВ
|18.04.2015
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 36
|0 : 0
|22.11.2014
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 15
|1 : 1