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Специя - Болонья 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 14-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия)
СпецияБолонья

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Болонья, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Специя
Специя
Болонья
Болонья
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Сербия Синиша Михайлович
История личных встреч
18.04.2021 Италия - Серия А Тур 31 Болонья4 : 1Специя
16.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Специя2 : 2Болонья
25.11.2020 Кубок Италии 4-й раунд Болонья2 : 4 ДВСпеция
18.04.2015 Италия - Серия B Серия B. Тур 36 Болонья0 : 0Специя
22.11.2014 Италия - Серия B Серия B. Тур 15 Специя1 : 1Болонья

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