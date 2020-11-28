Милан - Сассуоло 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 14-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Сассуоло, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 2
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 2
|21.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 2
|15.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 16
|0 : 0
|02.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 26
|1 : 0
|30.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 4
|08.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 1
|05.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 12
|0 : 2
|26.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 26
|0 : 1
|02.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 7
|4 : 3