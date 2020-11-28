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Милан - Сассуоло 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 14-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия)
МиланСассуоло

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Сассуоло, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Алессио Дионизи
История личных встреч
21.04.2021 Италия - Серия А Тур 32 Милан1 : 2Сассуоло
20.12.2020 Италия - Серия А Тур 13 Сассуоло1 : 2Милан
21.07.2020 Италия - Серия А Тур 35 Сассуоло1 : 2Милан
15.12.2019 Италия - Серия А Тур 16 Милан0 : 0Сассуоло
02.03.2019 Италия - Серия А Тур 26 Милан1 : 0Сассуоло
30.09.2018 Италия - Серия А Тур 7 Сассуоло1 : 4Милан
08.04.2018 Италия - Серия А Тур 31 Милан1 : 1Сассуоло
05.11.2017 Италия - Серия А Тур 12 Сассуоло0 : 2Милан
26.02.2017 Италия - Серия А Тур 26 Сассуоло0 : 1Милан
02.10.2016 Италия - Серия А Тур 7 Милан4 : 3Сассуоло

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