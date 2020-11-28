Удинезе - Дженоа 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
28 Ноября 2021, Воскресенье. 14:30 МСК. Серия А, 14-й тур
Главный судья: Франческо Меравилья (Италия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Дженоа, которое состоится 28 ноября 2021 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
|Лука Готти
|Андрей Николаевич Шевченко
История личных встреч
|13.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 1
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 0
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 2
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 3
|30.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 29
|2 : 0
|28.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 10
|2 : 2
|28.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 1
|10.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 0
|09.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 31
|3 : 0
|06.11.2016
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 1