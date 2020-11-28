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Удинезе - Дженоа 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
28 Ноября 2021, Воскресенье. 14:30 МСК. Серия А, 14-й тур
Главный судья: Франческо Меравилья (Италия)
УдинезеДженоа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Дженоа, которое состоится 28 ноября 2021 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Италия Лука Готти
Украина Андрей Николаевич Шевченко
История личных встреч
13.03.2021 Италия - Серия А Тур 27 Дженоа1 : 1Удинезе
22.11.2020 Италия - Серия А Тур 8 Удинезе1 : 0Дженоа
05.07.2020 Италия - Серия А Тур 30 Удинезе2 : 2Дженоа
03.11.2019 Италия - Серия А Тур 11 Дженоа1 : 3Удинезе
30.03.2019 Италия - Серия А Тур 29 Удинезе2 : 0Дженоа
28.10.2018 Италия - Серия А Тур 10 Дженоа2 : 2Удинезе
28.01.2018 Италия - Серия А Тур 22 Дженоа0 : 1Удинезе
10.09.2017 Италия - Серия А Тур 3 Удинезе1 : 0Дженоа
09.04.2017 Италия - Серия А Тур 31 Удинезе3 : 0Дженоа
06.11.2016 Италия - Серия А Тур 12 Дженоа1 : 1Удинезе

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