Кёльн - Боруссия М 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
27 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Боруссия М, которое состоится 27 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 2
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|1 : 3
|11.03.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 1
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|0 : 1
|14.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|2 : 1
|20.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 0
|08.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|2 : 3
|19.11.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 2
|20.02.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|1 : 0
|19.09.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 0