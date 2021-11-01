Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
27 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Хоффенхайм, которое состоится 27 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
|Штефан Лайтль
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|22.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 6 : 7
|09.03.2013
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|0 : 3
|19.10.2012
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|3 : 3
|08.02.2012
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 1