Вольфсбург - Боруссия Д 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
27 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Боруссия Д, которое состоится 27 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
|Флориан Кофельдт
|Марко Розе
История личных встреч
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|0 : 2
|03.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 0
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|0 : 2
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|3 : 0
|30.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|2 : 0
|03.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|0 : 1
|14.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|0 : 0
|19.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|0 : 3
|18.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|3 : 0
|20.09.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 5