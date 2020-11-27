Бохум - Фрайбург 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 29448
27 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Фрайбург, которое состоится 27 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
|Томас Райс
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|05.02.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 20
|2 : 0
|15.08.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 3
|1 : 3
|03.04.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 1
|07.11.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 2