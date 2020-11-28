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Айнтрахт - Унион 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 13-й тур
АйнтрахтУнион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт - Унион, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Унион
Берлин
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Швейцария Урс Фишер
История личных встреч
20.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 26 Айнтрахт Ф5 : 2Унион
28.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 9 Унион3 : 3Айнтрахт Ф
24.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 23 Айнтрахт Ф1 : 2Унион
27.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 6 Унион1 : 2Айнтрахт Ф

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