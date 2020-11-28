Айнтрахт - Унион 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт - Унион, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Унион
Берлин
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Урс Фишер
История личных встреч
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|5 : 2
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|3 : 3
|24.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 2
|27.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 2