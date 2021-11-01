Лейпциг - Байер 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
28 Ноября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Бундеслига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лейпциг - Байер, которое состоится 28 ноября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
|Джесси Марш
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|1 : 0
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 1
|01.03.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 1
|05.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 1
|06.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|2 : 4
|11.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|3 : 0
|09.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 4
|18.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|2 : 2
|08.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|1 : 0
|18.11.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|2 : 3