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Лейпциг - Байер 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
28 Ноября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Бундеслига, 13-й тур
ЛейпцигБайер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лейпциг - Байер, которое состоится 28 ноября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
США Джесси Марш
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
30.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 19 РБ Лейпциг1 : 0Байер
26.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 2 Байер1 : 1РБ Лейпциг
01.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 24 РБ Лейпциг1 : 1Байер
05.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 7 Байер1 : 1РБ Лейпциг
06.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 28 Байер2 : 4РБ Лейпциг
11.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 11 РБ Лейпциг3 : 0Байер
09.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 29 РБ Лейпциг1 : 4Байер
18.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 12 Байер2 : 2РБ Лейпциг
08.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 28 РБ Лейпциг1 : 0Байер
18.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 11 Байер2 : 3РБ Лейпциг

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