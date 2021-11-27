Ницца - Метц 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
27 Ноября 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Метц, которое состоится 27 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Метц
Метц
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Фредерик Антонетти
История личных встреч
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 2
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 1
|07.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|4 : 1
|27.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 1
|02.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|3 : 1
|15.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 0
|23.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|2 : 4
|31.01.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|0 : 0
|29.10.2014
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 3 2 : 3
|13.09.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 0