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Ницца - Метц 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
27 Ноября 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
НиццаМетц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Метц, которое состоится 27 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Метц
Метц
Главные тренеры
Франция Кристоф Галтье
Франция Фредерик Антонетти
История личных встреч
21.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 26 Ницца1 : 2Метц
09.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Метц1 : 1Ницца
07.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Ницца4 : 1Метц
27.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 23 Метц2 : 1Ницца
02.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 16 Ницца3 : 1Метц
15.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 20 Ницца0 : 0Метц
23.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 10 Метц2 : 4Ницца
31.01.2015 Франция - Лига 1 Тур 23 Метц0 : 0Ницца
29.10.2014 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Ницца3 : 3 2 : 3Метц
13.09.2014 Франция - Лига 1 Тур 5 Ницца1 : 0Метц

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