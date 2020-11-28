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Сент-Этьен - ПСЖ 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
28 Ноября 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
Сент-ЭтьенПСЖ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - ПСЖ, которое состоится 28 ноября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
Франция Клод Пюэль
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
18.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 33 ПСЖ3 : 2Сент-Этьен
06.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Сент-Этьен1 : 1ПСЖ
24.07.2020 Кубок Франции Финал ПСЖ1 : 0Сент-Этьен
08.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/4 финала ПСЖ6 : 1Сент-Этьен
15.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Сент-Этьен0 : 4ПСЖ
17.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 25 Сент-Этьен0 : 1ПСЖ
14.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 5 ПСЖ4 : 0Сент-Этьен
06.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 32 Сент-Этьен1 : 1ПСЖ
25.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 4 ПСЖ3 : 0Сент-Этьен
14.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 37 Сент-Этьен0 : 5ПСЖ

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