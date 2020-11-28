Сент-Этьен - ПСЖ 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
28 Ноября 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - ПСЖ, которое состоится 28 ноября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
|Клод Пюэль
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|18.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|3 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|1 : 1
|24.07.2020
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 0
|08.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|6 : 1
|15.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|0 : 4
|17.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 1
|14.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|4 : 0
|06.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|1 : 1
|25.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|3 : 0
|14.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|0 : 5