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Монпелье - Лион 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
28 Ноября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
МонпельеЛион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Лион, которое состоится 28 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Лион
Лион
Главные тренеры
Франция Оливье Далль'Оглио
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
13.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 25 Лион1 : 2Монпелье
15.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 1 Монпелье2 : 1Лион
27.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 3 Монпелье1 : 0Лион
17.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 29 Лион3 : 2Монпелье
22.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 19 Монпелье1 : 1Лион
04.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 28 Монпелье1 : 1Лион
07.02.2018 Кубок Франции 1/8 финала Монпелье1 : 2Лион
13.12.2017 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Монпелье4 : 1Лион
19.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 13 Лион0 : 0Монпелье
14.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 37 Монпелье1 : 3Лион

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