Монпелье - Лион 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
28 Ноября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Лион, которое состоится 28 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Лион
Лион
Главные тренеры
|Оливье Далль'Оглио
|Петер Бош
История личных встреч
|13.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 2
|15.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|2 : 1
|27.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 0
|17.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|3 : 2
|22.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 1
|04.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 1
|07.02.2018
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 2
|13.12.2017
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 1
|19.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 0
|14.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 3